Врач рассказал о риске воспалительного синдрома у переболевших CoViD-19

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков заявил о том, что переболевшие коронавирусной инфекцией граждане подвержены риску возникновения воспалительного синдрома. Об этом он рассказал в интервью "Аргументам и фактам".

По его словам, воспалительный ответ организма может возникать на любую инфекцию: грипп, энтеровирусную, герметическую и любую другую, которая может протекать тяжело. Синдром вызывают также тяжёлые травмы, ожоги и операции, поэтому неудивительно, что его помимо воспаления лёгких может возбудить и коронавирус.

— Иммунная система выдаёт гиперреакцию в виде выброса специфических медиаторов воспаления, в основном интерлейкинов, из-за которых и происходят осложнения, — пояснил он.

В частности, добавил Тимаков, воспалительная реакция может выражаться в повышенной температуре, сильной отёчности, повышении уровня лейкоцитов, появлении сыпи на коже, воспалении сосудов и образовании микротромбов. Также может поражаться сердечная мышца и возникать миокардит, нарушаться работа почек и многое другое.