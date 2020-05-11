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Власти Крыма продлили режим самоизоляции до лета и обязали носить маски

Надевать средства индивидуальной защиты нужно будет в транспорте и других общественных местах.

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Фото © Pixabay

Режим самоизоляции в Республике Крым продлевается до 31 мая 2020 года, с 12 мая вводится обязательный масочный режим. Соответствующее распоряжение главы региона Сергея Аксёнова опубликовано на официальном сайте правительства республики.

В документе уточняется, что люди должны будут носить средства индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, а также при оказании услуг и во время посещения объектов торговли.

Ранее сообщалось, что число подтверждённых случаев коронавируса в России превысило 220 тысяч.

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