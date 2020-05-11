Власти Крыма продлили режим самоизоляции до лета и обязали носить маски

Режим самоизоляции в Республике Крым продлевается до 31 мая 2020 года, с 12 мая вводится обязательный масочный режим. Соответствующее распоряжение главы региона Сергея Аксёнова опубликовано на официальном сайте правительства республики.

В документе уточняется, что люди должны будут носить средства индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, а также при оказании услуг и во время посещения объектов торговли.