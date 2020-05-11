В правительстве назвали условие открытия российских курортов

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что российские курорты могут открыться для внутреннего туризма, если в стране начнёт снижаться заболеваемость коронавирусом.

— Мы все, конечно, хотим, чтобы наша туристическая отрасль сохранилась, при этом понимаем, что безопасность — это самое главное. При этом это огромная возможность для того, чтобы развился наш внутренний туризм, — заявил Чернышенко в интервью телеканалу "Россия 24".

Также Дмитрий Чернышенко назвал туризм самой пострадавшей от коронавируса в России отраслью. Вице-премьер напомнил, что она уже получает комплексную поддержку.