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Вице-премьер назвал самую пострадавшую от коронавируса отрасль

Кабмин уже оказывает ей комплексную поддержку.

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Фото © Shutterstock

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что сильнее всего в России от ситуации с коронавирусом пострадал туризм.

Туризм — это самая пострадавшая отрасль нашей страны, во всём мире так. Туризм — это первое, что пострадало. Поскольку, когда мировой локдаун случился, то, конечно, туризм прекратился, — отметил Чернышенко в интервью телеканалу "Россия-1".

Он напомнил, что туризм уже внесён в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики и отрасль уже получает комплексную поддержку. Также кабмин работает над новыми мерами помощи.

Напомним, ранее правительство выделило 81,18 миллиарда рублей из резервного фонда на субсидии для среднего и малого бизнеса из отраслей, которые сильнее всего пострадали от пандемии коронавируса. Экономист оценил последствия коронавируса для российского бизнеса.

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