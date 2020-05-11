Вице-премьер назвал самую пострадавшую от коронавируса отрасль

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что сильнее всего в России от ситуации с коронавирусом пострадал туризм.

— Туризм — это самая пострадавшая отрасль нашей страны, во всём мире так. Туризм — это первое, что пострадало. Поскольку, когда мировой локдаун случился, то, конечно, туризм прекратился, — отметил Чернышенко в интервью телеканалу "Россия-1".

Он напомнил, что туризм уже внесён в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики и отрасль уже получает комплексную поддержку. Также кабмин работает над новыми мерами помощи.