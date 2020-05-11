Мишустин не будет участвовать в совещании Путина по борьбе с CoViD-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который проходит лечение от коронавируса, не будет принимать участие в сегодняшнем совещании, на котором будет обсуждена ситуация с распространением CoViD-19. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков уточнил, что Мишустин продолжает работать в удалённом режиме и постепенно идёт на поправку.

— Врачи отмечают положительную динамику в состоянии его здоровья, — приводит его слова РИА "Новости".

Беляков добавил, что участие премьера в сегодняшнем совещании не планировалось, однако с ним предварительно согласовали меры для поддержки экономики и граждан, а также этапы выхода из режима ограничений.

Ранее сообщалось, что 11 мая глава государства Владимир Путин проведёт совещание, на котором будет обсуждена ситуация с распространением CoViD-19. В ходе мероприятия рассмотрят вопрос о продлении нерабочих дней после 12 мая.