Мишустин не будет участвовать в совещании Путина по борьбе с CoViD-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который проходит лечение от коронавируса, не будет принимать участие в сегодняшнем совещании, на котором будет обсуждена ситуация с распространением CoViD-19. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков уточнил, что Мишустин продолжает работать в удалённом режиме и постепенно идёт на поправку.
— Врачи отмечают положительную динамику в состоянии его здоровья, — приводит его слова РИА "Новости".
Беляков добавил, что участие премьера в сегодняшнем совещании не планировалось, однако с ним предварительно согласовали меры для поддержки экономики и граждан, а также этапы выхода из режима ограничений.
Ранее сообщалось, что 11 мая глава государства Владимир Путин проведёт совещание, на котором будет обсуждена ситуация с распространением CoViD-19. В ходе мероприятия рассмотрят вопрос о продлении нерабочих дней после 12 мая.
Напомним, 30 апреля стало известно, что у Михаила Мишустина выявили коронавирус. Владимир Путин пожелал ему скорейшего выздоровления и назначил и.о. премьера первого заместителя главы кабмина Андрея Белоусова. Сейчас глава кабмина проходит лечение в больнице, но постоянно находится на связи с коллегами.