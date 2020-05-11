"Кто-то покашлял, а кто-то — в лёжку". Доктор Мясников рассказал о хаотичности поведения коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников отметил хаотичность в поведении коронавируса. По его словам, некоторые люди постоянно контактируют с заболевшими и остаются "чистыми", а кто-то строго соблюдает все рекомендации по самоизоляции и гигиене, но всё равно заражается CoViD-19.

— Кто-то слегка покашлял, а кто-то лежит в лёжку. Кто-то и вовсе не заметил инфекции, а кто-то умер. В той же группе риска пожилых и хронических больных кто-то быстро выздоравливает, а кто-то нет, — написал он в Telegram-канале.

Мясников также отметил географическую разрозненность и странность в поведении коронавируса. По его словам, в бывших странах СССР уровень заболеваемости значительно ниже, чем в США. Но при этом в американской Флориде, где большой процент населения составляют пожилые люди, сохраняется относительно благополучная ситуация.