Учёные разработали калькулятор вероятности смерти от CoViD-19

Польские учёные совместно с врачами и эпидемиологами разработали алгоритм, по которому можно рассчитать вероятность смертности от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА "Новости".

Представитель Поморского научно-технологического парка Магдолена Малара-Щвитоньская рассказала, что при расчётах программа учитывает возраст и пол человека, а также наличие хронических заболеваний.

Среди последних учитываются четыре основных типа заболеваний: сердечно-сосудистые, повышенное кровяное давление, сахарный диабет и онкология. Также риск смерти от коронавируса зависит от образа жизни и связанных с ним последствий, например ожирением.

— Последние данные показывают, что смертность среди людей без каких-либо хронических заболеваний составляет менее одного процента случаев со смертельным исходом CoViD-19, — рассказал главный разработчик калькулятора доктор медицинских наук Петр Бандош.

Согласно расчётам калькулятора, риск летального исхода от коронавирусной инфекции для мужчины 30 лет без хронических заболеваний составляет 0,03 процента, для женщины — 0,02 процента.

В свою очередь, вероятность умереть от CoViD-19 для 80-летнего мужчины с сахарным диабетом и онкологией составляет 25,86 процента, а для женщины того же возраста и с теми же заболеваниями — 14,03 процента.