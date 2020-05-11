"Будто изнутри выворачивали". Перенёсший тяжёлую форму CoViD-19 врач рассказал о первых симптомах

48-летний врач из Калмыкии Чингис Унгарлинов, работавший начальником обсерватора и перенёсший тяжёлую форму коронавируса, рассказал о первых симптомах заболевания и своём критическом состоянии.

Первые симптомы у Унгарлинова появились через пять дней после того, как в обсерваторе у медсестры подтвердился коронавирус. Он контактировал с женщиной.

— Я брал шампунь и не чувствовал, как он пахнет, совершенно не ощущал запаха хлеба, масла, вообще любой еды. Вкусовых ощущений тоже не было. Я не различал даже острого и сладкого, — рассказал в интервью "Российской газете" врач.

Спустя некоторое время у медика начала подниматься температура. У него выявили двухстороннюю пневмонию и 45-процентное поражение лёгочной ткани — третью по тяжести степень поражения. При четвёртой степени шансов выжить практически нет.

— Температура 39,9, причём постоянная, и ничем не сбивается. Всё тело ломило, кости болели. Ощущение такое, будто изнутри всего выворачивали, — поделился Унгарлинов.

Тесты уже подтверждают, что врач поборол коронавирус, однако он до сих пор остаётся в больнице, чтобы долечить пневмонию. После выхода из медучреждения медик намерен продолжить работу в обсерваторе и спасать жизни пациентов с CoViD-19.