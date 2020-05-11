Наркобарон Жирный Май умер в тюрьме в Мексике

Один из главарей мексиканского наркокартеля "Лос-Сетас" Мойсес Эскамилья Май по прозвищу Жирный Май умер в тюрьме из-за коронавирусной инфекции, не дожив до освобождения. Об инциденте сообщает газета Financiero.

Он успел провести в тюрьме штата Халиско почти 11 с половиной лет, и за это время никаких проблем со здоровьем у него не замечали.

С 2008 года мужчина отбывал 37-летний срок за несколько совершённых им преступлений, в том числе и за причастность к обезглавливанию 12 человек.