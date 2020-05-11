"Чистая провокация". В Россотрудничестве прокомментировали статью о "доставке яда" в Прагу

Бездоказательные обвинения исполняющего обязанности главы Россотрудничества в Праге в том, что он якобы привёз в страну яд, призваны усилить отрицательную реакцию вокруг сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Об этом заявила руководитель федерального агентства Элеонора Митрофанова.
— Эта история длится давно. Это, конечно, в чистом виде провокация, реакция на ситуацию со сносом памятника в дополнение. Есть силы, которые хотят усилить эту отрицательную реакцию, но в Чехии далеко не все такие, — цитирует её РИА "Новости".
Митрофанова отметила, что представитель Россотрудничества в Праге — молодой человек, любящий Чехию и хорошо знающий язык, и все обвинения в его адрес — бездоказательная провокация со стороны властей страны.
Накануне пражское сетевое издание Seznam опубликовало статью с беседой корреспондента с Андреем Викторовичем Кончаковым, которого представили как работающего в чешской столице руководителем российского федерального агентства в дипломатическом статусе. По версии СМИ, именно он в начале апреля якобы привёз в страну смертельный яд рицин. Подобную информацию транслировало и чешское ТВ.
Лайф ранее сообщал, что Посольство России направило дипломатическую ноту в МИД Чехии, заявив о недопустимости нападок на РФ и её диппредставительство со стороны СМИ страны. Тогда в одном из изданий появилась статья о некоем мужчине с российским дипломатическим паспортом, прибывшим в страну в начале апреля, в портфеле которого якобы находился смертельный яд. По данным СМИ, силы безопасности предполагали, что мужчина представляет угрозу для чешских политиков, замешанных в инциденте со сносом памятника советскому маршалу Ивану Коневу.