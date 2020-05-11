"Чистая провокация". В Россотрудничестве прокомментировали статью о "доставке яда" в Прагу

Бездоказательные обвинения исполняющего обязанности главы Россотрудничества в Праге в том, что он якобы привёз в страну яд, призваны усилить отрицательную реакцию вокруг сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Об этом заявила руководитель федерального агентства Элеонора Митрофанова.

— Эта история длится давно. Это, конечно, в чистом виде провокация, реакция на ситуацию со сносом памятника в дополнение. Есть силы, которые хотят усилить эту отрицательную реакцию, но в Чехии далеко не все такие, — цитирует её РИА "Новости".

Митрофанова отметила, что представитель Россотрудничества в Праге — молодой человек, любящий Чехию и хорошо знающий язык, и все обвинения в его адрес — бездоказательная провокация со стороны властей страны.

Накануне пражское сетевое издание Seznam опубликовало статью с беседой корреспондента с Андреем Викторовичем Кончаковым, которого представили как работающего в чешской столице руководителем российского федерального агентства в дипломатическом статусе. По версии СМИ, именно он в начале апреля якобы привёз в страну смертельный яд рицин. Подобную информацию транслировало и чешское ТВ.