Саратовские волонтёры привезли продукты врачам инфекционной больницы — видео

Видеозапись с места события в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Саратовской области волонтёры "Молодой гвардии" привезли в областную клиническую больницу, расположенную на улице Рабочей, 90 коробок бесплатных продуктовых наборов.

На кадрах видно, как добровольцы, соблюдая все меры предосторожности, разгружают грузовой автомобиль и несут коробки в медицинское учреждение.

Внутри посылок — чай, кофе, печенье и конфеты для врачей, которые работают с пациентами, больными коронавирусной инфекцией.

Напомним, что из-за распространения CoViD-19 у врачей в разы выросла нагрузка. Сегодня медики находятся на передовой, и порой у них не хватает времени, чтобы даже присесть.