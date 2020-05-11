Саратовские волонтёры привезли продукты врачам инфекционной больницы — видео

В Саратовской области волонтёры "Молодой гвардии" привезли в областную клиническую больницу, расположенную на улице Рабочей, 90 коробок бесплатных продуктовых наборов.
На кадрах видно, как добровольцы, соблюдая все меры предосторожности, разгружают грузовой автомобиль и несут коробки в медицинское учреждение.
Внутри посылок — чай, кофе, печенье и конфеты для врачей, которые работают с пациентами, больными коронавирусной инфекцией.
Напомним, что из-за распространения CoViD-19 у врачей в разы выросла нагрузка. Сегодня медики находятся на передовой, и порой у них не хватает времени, чтобы даже присесть.
В такой непростой ситуации врачей поддерживает региональное отделение "Единой России" совместно с волонтёрским центром партии. Они организовали акцию "Спасибо врачам", в рамках которой передают больницам продуктовые наборы. С помощью них медики смогут быстро перекусить и с новыми силами приступить к работе.