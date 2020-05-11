Актёр Юрий Стоянов раскрыл размер своей пенсии и рассказал о жизни на самоизоляции

Актёр театра и кино Юрий Стоянов рассказал изданию "Комсомольская правда", что его пенсия составляет 60 тысяч рублей.

Половина этой суммы является надбавкой за звание народного артиста России.

Самоизоляцию Стоянов решил переждать на даче вместе с женой и дочерью, которая сейчас готовится к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ). Недавно он даже запустил в социальных сетях свой мини-сериал "Стоянов в изоляции".

— Снимает на телефон психотерапевтические ролики с моим участием жена, и голос за кадром тоже её, — рассказал он.