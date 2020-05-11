В Красногорске задержали организатора хосписа, где в результате пожара погибли пенсионеры

В подмосковном Красногорске следователи задержали организатора частного хосписа "Второй дом", в котором в результате пожара погибли пенсионеры.

В отношении подозреваемого заведено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Согласно данным ГСУ СК России по Московской области, подозреваемый арендовал загородный дом и организовал там частный хоспис для лиц пожилого возраста. С постояльцев в сутки он брал оплату в размере от 1000 до 1200 рублей. Всего в доме проживало 29 пенсионеров в возрасте от 66 до 97 лет.

В настоящий момент следователи-криминалисты осматривают место происшествия, опрашивают постояльцев, их родственников и сотрудников, ухаживавших за пенсионерами.

По предварительным данным, очаг возгорания находился в сауне на втором этаже дома. Изъяты печь от сауны, электропроводка и другие предметы. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

Ранее Лайф сообщал, что власти Красногорска начали поиск родственников жильцов сгоревшего хосписа. О том, что в доме, где произошёл пожар, был "пансионат для престарелых", стало известно только после происшествия, так как по документам это частный дом.