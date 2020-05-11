Лайф публикует видео с места пожара в хосписе в Красногорске, где погибло девять человек

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В распоряжении Лайфа оказалось видео с места пожара в хосписе для пожилых людей в подмосковном Красногорске, где погибло девять человек. На кадрах видно, что на месте трагедии дежурят сотрудники правоохранительных органов, а сам пожар ликвидирован.

В результате ЧП было госпитализировано девять человек, шесть из них помещены в реанимацию, трое — в отделение терапии. Об этом Лайфу рассказала начальник отдела городской администрации по взаимодействию со СМИ Наталья Колесникова.

По её словам, всего в здании проживало 29 человек, в результате пожара погибло девять, ещё столько же пострадали. Сейчас решается вопрос о размещении тех, кто остался без крыши над головой. Она также подтвердила сообщения о том, что, согласно документам, на том месте находился обычный частный дом.