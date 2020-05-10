СМИ назвали причину пожара в хосписе в Красногорске, где погибло девять человек

Пожар в хосписе для пожилых людей в подмосковном Красногорске мог произойти из-за неисправности водонагревателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По информации Лайфа, очаг возгорания находился на втором этаже, под кровлей здания.

— По предварительным данным, причиной пожара стал неисправный водонагреватель. Очаг пожара находился в душевой, — приводит агентство слова собеседника.

Сообщается, что двухэтажное здание было арендовано частным лицом, которое организовало в здании размещение престарелых людей, в том числе лежачих. Стоимость данной услуги составляла 36 тысяч рублей в месяц.

Как стало известно Лайфу, сложность установления личностей и числа погибших заключается в том, что у руководства хосписа нет точных данных о количестве подопечных. Пока на всех телах наклеены цифры, пострадавшие были доставлены в ГКБ Красногорска, выживших, предварительно, девять человек, столько же погибших. По данным анонимного источника, очаг возгорания располагался на втором этаже, в переходе под кровлей.

Как сообщает Mash, личности некоторых погибших установить невозможно, поскольку организация помогала в том числе и бездомным без документов. Многие из них были лежачими, поэтому им не удалось выбраться.