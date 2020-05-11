Власти Красногорска начали поиск родственников жильцов сгоревшего хосписа

Администрация подмосковного Красногорска пытается установить связь с родными и близкими пожилых людей, которые находились в пансионате, организованном в двухэтажном частном доме. Об этом сообщила глава городского округа Эльмира Хаймурзина.

— На данный момент мы ведём обзвон родственников — тех, чьи папы, мамы, бабушки, дедушки проживали в этом доме. Сейчас пожилые люди под присмотром, их жизни ничего не угрожает, но им, безусловно, очень нужна помощь и поддержка близких, — написала она на своей странице в "Инстаграме".

По её словам, тот факт, что в частном доме был организован "пансионат для престарелых", и то, что этому поспособствовало, — теперь объект разбирательства полицейских. Она выразила уверенность, что все виновники будут найдены и наказаны.

При этом ранее организатор дома престарелых заявил, что деятельность была организована законно и её осуществляла патронажная фирма, которая оказывала услуги по уходу за пожилыми людьми. Согласно официальным данным, в результате пожара погибло девять человек, ещё девять получили повреждения различной степени тяжести, шесть из них — в реанимации.