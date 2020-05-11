Глава Европейской комиссии пригрозила Германии санкциями

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не исключает, что в отношении Германии может быть инициирована санкционная процедура, если будет установлен факт нарушения европейского законодательства в решении немецкого Федерального конституционного суда. Об этом она рассказала в письме депутату Европарламента Свену Гигольду.

— Недавнее постановление Федерального конституционного суда поднимает вопросы, которые касаются самой сути европейского суверенитета. Вопросы, которые важны не только для денежно-кредитной политики союза, но и для верховенства закона в ЕС, — написала она.

Председатель отметила, что Европейский суд обладает верховенством перед национальным, в связи с чем решение германского суда выглядит неожиданным и требует серьёзного анализа. По её словам, она относится к данному вопросу "очень серьёзно" и намерена создать комиссию, которая разберёт каждую букву в 100-страничном постановлении Федерального конституционного суда Германии.

Фон дер Ляйен уверяет, что на основании проверки будет принято решение о дальнейших действиях в отношении Германии — вплоть до процедуры нарушения соглашений ЕС. При этом депутат Гигольд указывает на то, что ранее он сам призвал Еврокомиссию начать проверку на предмет нарушения европейского законодательства.