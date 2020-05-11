Глава Европейской комиссии пригрозила Германии санкциями

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не исключает, что в отношении Германии может быть инициирована санкционная процедура, если будет установлен факт нарушения европейского законодательства в решении немецкого Федерального конституционного суда. Об этом она рассказала в письме депутату Европарламента Свену Гигольду.
— Недавнее постановление Федерального конституционного суда поднимает вопросы, которые касаются самой сути европейского суверенитета. Вопросы, которые важны не только для денежно-кредитной политики союза, но и для верховенства закона в ЕС, — написала она.
Председатель отметила, что Европейский суд обладает верховенством перед национальным, в связи с чем решение германского суда выглядит неожиданным и требует серьёзного анализа. По её словам, она относится к данному вопросу "очень серьёзно" и намерена создать комиссию, которая разберёт каждую букву в 100-страничном постановлении Федерального конституционного суда Германии.
Фон дер Ляйен уверяет, что на основании проверки будет принято решение о дальнейших действиях в отношении Германии — вплоть до процедуры нарушения соглашений ЕС. При этом депутат Гигольд указывает на то, что ранее он сам призвал Еврокомиссию начать проверку на предмет нарушения европейского законодательства.
Ранее Лайф сообщал, что Еврокомиссия собрала более семи миллиардов евро для борьбы с коронавирусом.