Иранские СМИ сообщили о случайной ракетной атаке на учениях с 24 погибшими

В ходе учений военно-морских сил Иранской Республики новейший фрегат Jamaran по ошибке выпустил крылатую ракету в союзное вспомогательное судно Konarak, в результате чего оно получило критические повреждения и затонуло, а десятки человек получили травмы различной степени тяжести и даже погибли. Об этом сообщает журналист Бабак Тагвай.
По его информации, в результате инцидента числятся пропавшими без вести 24 человека, по неподтверждённым данным, к настоящему моменту удалось спасти только 16 из 40 членов экипажа попавшего под удар корабля. Шесть из них в настоящее время находятся на операции, двое в коме, ещё пятеро были госпитализированы с лёгкими повреждениями.
Сообщается, что корабль применил крылатую противокорабельную ракету C-802 Noor. В Сети была опубликована видеозапись предполагаемой эвакуации спасённых пострадавших, а также список их имён и фамилий. Однако официально представители командования не комментировали ситуацию о каком-либо происшествии. При этом, по данным СМИ, к операции по спасению были привлечены также рыболовецкие суда, которые находились в этом районе.