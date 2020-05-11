Иранские СМИ сообщили о случайной ракетной атаке на учениях с 24 погибшими

В ходе учений военно-морских сил Иранской Республики новейший фрегат Jamaran по ошибке выпустил крылатую ракету в союзное вспомогательное судно Konarak, в результате чего оно получило критические повреждения и затонуло, а десятки человек получили травмы различной степени тяжести и даже погибли. Об этом сообщает журналист Бабак Тагвай.

По его информации, в результате инцидента числятся пропавшими без вести 24 человека, по неподтверждённым данным, к настоящему моменту удалось спасти только 16 из 40 членов экипажа попавшего под удар корабля. Шесть из них в настоящее время находятся на операции, двое в коме, ещё пятеро были госпитализированы с лёгкими повреждениями.