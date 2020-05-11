Экс-глава МИД Украины заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы

Россия не имеет права отмечать День Победы над фашизмом, так как сама продолжает развязывать войны. Такое мнение в эфире "Эспрессо ТВ" выразил бывший глава МИД Украины Павел Климкин.

— Я считаю, что Россия вообще не имеет морального права праздновать этот праздник, потому что главный принцип и нашей, и европейской памяти — это "никогда снова". А Россия использует этот день для того, чтобы мобилизовать и раскручивать на новые войны, такие как у нас, такие как в Грузии, и вообще строить абсолютную новую модель, — отметил Климкин.

Он также посоветовал жителям Незалежной не поддаваться на "исторические провокации" Москвы. Кроме того, Климкин отметил, что России нельзя "отдавать победу над нацизмом", а РФ всячески пытается "забрать её" у Украины и Европы.