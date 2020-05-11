Британская авиабаза стала огромной парковкой для тысяч нераспроданных авто

Британское издание Daily Mail сообщило, что на бывшей британской авиабазе в Оксфордшире образовалась огромная парковка с нераспроданными автомобилями. По его подсчётам, там стоит более тысячи машин на общую сумму около 35 миллионов фунтов стерлингов (3,2 миллиарда рублей).
Авто буквально заполонили всю территорию аэродрома. Здесь находятся как новые машины по бюджетной цене, так и дорогие вроде Range Rover и Jaguar. Сообщается, что машины простоят несколько недель, после чего их отправят автомобильным дилерам.
В Великобритании в связи с пандемией коронавируса резко сократились продажи автомобилей. В прошлом месяце во всей стране была куплена всего 4321 машина. Эксперты в данной отрасли уверены, что многие автосалоны просто не переживут кризиса из-за CoViD-19.