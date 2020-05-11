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Британская авиабаза стала огромной парковкой для тысяч нераспроданных авто

Что любопытно, найти там можно не только бюджетные машины, но и дорогие Range Rover и Jaguar.

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Фото © Daily Mail

Британское издание Daily Mail сообщило, что на бывшей британской авиабазе в Оксфордшире образовалась огромная парковка с нераспроданными автомобилями. По его подсчётам, там стоит более тысячи машин на общую сумму около 35 миллионов фунтов стерлингов (3,2 миллиарда рублей).

Фото © Daily Mail

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Авто буквально заполонили всю территорию аэродрома. Здесь находятся как новые машины по бюджетной цене, так и дорогие вроде Range Rover и Jaguar. Сообщается, что машины простоят несколько недель, после чего их отправят автомобильным дилерам.

В Великобритании в связи с пандемией коронавируса резко сократились продажи автомобилей. В прошлом месяце во всей стране была куплена всего 4321 машина. Эксперты в данной отрасли уверены, что многие автосалоны просто не переживут кризиса из-за CoViD-19.

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