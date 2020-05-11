Лайф снял с коптера место пожара в Красногорске, где погибло девять человек

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В распоряжении Лайфа оказалась снятая с дрона видеозапись с места пожара в доме для пожилых людей в подмосковном Красногорске, где погибло девять человек и ещё девять были госпитализированы в состоянии различной степени тяжести.
Как рассказал журналистам организатор хосписа Дмитрий Новиков, здание сдавалось в аренду патронажной организации, которая оказывала услуги по уходу за престарелыми людьми и никаких медицинских услуг не предоставляла. Пожар, по его словам, скорее всего, начался в результате самовозгорания.
— Никто не курил там, везде стояли датчики, огнетушители, всё было соблюдено, — приводит его слова телеграм-канал Mash.
Пожар, по его данным, начался на третьем этаже, где находились душевые комнаты. При этом ранее стало известно, что причиной возгорания мог стать неисправный водонагреватель, а его очаг находился в душевой. При этом, как сообщила журналистам представитель администрации Красногорска, по данному адресу находился обычный частный дом.