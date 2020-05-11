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Лайф снял с коптера место пожара в Красногорске, где погибло девять человек

По словам владельца здания, вся деятельность была организована законным образом.

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Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалась снятая с дрона видеозапись с места пожара в доме для пожилых людей в подмосковном Красногорске, где погибло девять человек и ещё девять были госпитализированы в состоянии различной степени тяжести.

Как рассказал журналистам организатор хосписа Дмитрий Новиков, здание сдавалось в аренду патронажной организации, которая оказывала услуги по уходу за престарелыми людьми и никаких медицинских услуг не предоставляла. Пожар, по его словам, скорее всего, начался в результате самовозгорания.

Никто не курил там, везде стояли датчики, огнетушители, всё было соблюдено, — приводит его слова телеграм-канал Mash.

Пожар, по его данным, начался на третьем этаже, где находились душевые комнаты. При этом ранее стало известно, что причиной возгорания мог стать неисправный водонагреватель, а его очаг находился в душевой. При этом, как сообщила журналистам представитель администрации Красногорска, по данному адресу находился обычный частный дом.

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