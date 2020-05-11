Число подтверждённых случаев коронавируса в России превысило 220 тысяч

За последние сутки в России выявили 11 656 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 46,5% не имели клинических проявлений заболевания. Об этом сообщает оперштаб.
Лидерами по количеству новых случаев заражения стали Москва (+6169), Подмосковье (+1079), Санкт-Петербург (+307), Нижегородская (+291) и Смоленская (+164) области.
Фото © стопкоронавирус.рф
За последние 24 часа выздоровело 5495 пациентов, их общее количество составило 39 801. Количество летальных исходов выросло на 94 и составило 2009 случаев. За весь период эпидемии в стране зафиксировано 221 344 случая коронавируса в 85 регионах.