Называвшие точную дату окончания пандемии учёные заявили о недействительности своих прогнозов

Учёные из Сингапурского университета технологий и дизайна, которые давали прогнозы по окончанию пандемии коронавируса в разных странах мира, заявили о недействительности своих расчётов.

— Предыдущие прогнозы больше не действительны, поскольку варианты развития ситуации в реальном мире быстро меняются, — говорится в сообщении на сайте университета.

С сайта также пропали все графики, которые делались по 131 стране мира. Для прогнозов использовалась математическая модель распространения инфекции, в которой была описана динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим.

Учёные также предупредили о том, что составленные ими прогнозы могут вводить в заблуждение в чрезвычайных условиях.