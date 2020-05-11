Биолог рассказала, из-за чего могут ошибаться тесты на коронавирус

Доктор биологических наук, профессор американской Школы системной биологии GMU Анча Баранова заявила, что тесты на CoViD-19 и антитела могут ошибочно показывать негативный результат на разных стадиях заболевания коронавирусом. Об этом сообщает РИА "Новости".

— На первой стадии никаких симптомов заболевания нет, но вирус уже размножается и человек инфекционен. Около 40% людей получают вирус от бессимптомных носителей. После окончания первой стадии начинается стадия, где симптомы заметны. Однако у какого-то количества людей заболевание не идёт дальше первой стадии, — рассказала биолог.

По словам биолога Барановой, на этой стадии вирус способны уничтожить интерфероны, которые создают естественную защитную систему организма человека. Эта система может победить вирус, не вырабатывая антител, поэтому анализ у больного коронавирусом человека может быть отрицательным.

На второй стадии, как отметила биолог, уже появляются характерные симптомы в виде температуры, кашля и одышки. Здесь уже стоит принимать противовирусные препараты. Кроме того, человеческий организм начинает сам противостоять вирусу и в середине этой фазы приступает к выработке антител.

— Человек также может остаться на второй стадии, и заболевание не перейдёт в более острую форму. На этой стадии вирус может быть побеждён антителами. В худшем случае болезнь не завершится, потому что воспаление всё ещё продолжается, пневмония есть, но за счёт других факторов. Такая ситуация тоже может привести к тому, что тест на вирус даст отрицательный результат, — подчеркнула Баранова.