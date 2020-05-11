Чаще готовят сами. Россияне стали реже покупать сладости на самоизоляции

Аналитики компании "Такском" пришли к выводу, что в условиях самоизоляции россияне стали реже покупать в магазинах готовые сладости и чаще готовят их сами. Это спровоцировало изменение спроса на некоторые группы товаров, сообщает RT.

По данным исследования, продажи шоколадок в апреле 2020 года упали на 26% в сравнении с прошлогодними показателями. Ещё сильнее пострадали пирожные, их продали на 38% меньше, чем год назад. Количество проданных вафель снизилось на 11%. В отношении конфет тоже наблюдается специфический тренд: продажи выросли на 1% от уровня 2019 года, но упали на 40% относительно мартовских показателей.

Спрос на чипсы сохранился таким же, как и в прошлом месяце, а продажи сухариков сократились почти на четверть — 24%. Макароны тоже стали покупать реже: по сравнению с апрельскими показателями 2019 года спрос упал на 17%, также на 15% снизились продажи хлеба.

В свою очередь дрожжи, ванилин, мука, желатин, разрыхлитель, добавки и смеси для выпечки стали продаваться в среднем на 25% чаще, чем это было годом ранее.

Как пояснила в интервью журналистам ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, диетолог Ольга Григорьян, это связано с тем, что привычки россиян изменились в условиях самоизоляции.

— Люди ищут, чем заняться. Зачем идти и покупать сухарики, когда есть время дома что-то сделать? Это будет дешевле, вкуснее, полезнее. Человек чем-то займётся, это определённая разрядка в стрессовой ситуации, — добавила она.