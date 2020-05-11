Пейте с умом. 5 мифов об алкоголе, которые портят вашу самоизоляцию

Отмечать майские праздники в режиме самоизоляции можно и нужно. Созвониться с друзьями и родственниками по видеосвязи, пообщаться, поздравить друг друга — это доступно всем. И если вы захотите пригубить бокальчик алкогольного напитка дистанционно со своими собеседниками, вам следует знать, какие мифы и факты существуют об алкоголе и его последствиях.

Миф 1. Крепкий алкоголь сжигает жир

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Некоторые люди считают, что напитки, в которых градус алкоголя выше 40, способствуют похудению, поскольку спирт расщепляет жир и выводит токсины из организма.

Но на самом деле это абсолютно неверное утверждение. В алкогольных напитках достаточно много калорий: 500 мл пива крепостью 4,5% или 100 мл виски содержат 225 ккал, 125 мл белого вина — 90 ккал, а 50 мл дистиллированного спирта — 110 ккал. На алкогольной "диете" вы точно не похудеете.

Миф 2. Еда помогает протрезветь

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Как часто вы встречали людей, которые считают, что водку нужно закусывать селёдкой, солёным огурцом и луком, чтобы оставаться трезвым? Скорее всего, о таких любителях выпить вы точно знаете. Но, как отмечает бренд-амбассадор компании Diageo Александр Кузнецов, быть трезвым и считать себя трезвым — это две разные истории.

— Трезвость — это отсутствие алкоголя в крови. Еда на выведение алкоголя из организма никак не влияет. Если вы будете есть во время распития спиртных напитков, пьянеть вы станете медленнее, это факт, поскольку еда замедляет всасывание алкоголя в кровь, — добавил Кузнецов.

При этом начинать употребление спиртного нужно только на сытый желудок, тогда вы не опьянеете быстро и сможете быть душой компании даже на видеосвязи достаточно долго.

Миф 3. Кофе и холодный душ спасают от опьянения

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Помните, в "Иронии судьбы" Женю Лукашина пытались отрезвить с помощью холодной воды? Даже самый ледяной душ не выводит алкоголь из организма, но зато отлично тонизирует.

Аналогичная история с крепким кофе. Как рассказал Лайфу бармен ночного клуба в Челябинске Руслан Нигматуллин, эспрессо и американо во второй половине любой вечеринки — один из самых востребованных напитков наряду с энергетиками и холодной минералкой. Но кофе не отрезвляет, с его помощью можно взбодриться, почувствовать себя лучше и продолжить вечеринку.

Миф 4. Женщины пьянеют медленнее мужчин

У этого мифа, конечно, могут быть исключения. Наверняка в любой компании есть дама, способная перепить любого мужчину. Но, как показывают исследования, женщины пьянеют быстрее. Это, во-первых, связано с меньшей массой тела. Во-вторых, как отмечает нарколог Сергей Зайцев, ещё одна причина — ферменты, которые отвечают за расщепление алкоголя в крови. У женщин их активность на 20% меньше, чем у мужчин.

На быстрое опьянение также влияет наличие большего количества жировой ткани — у женщин её больше примерно на 10%. Алкоголь накапливается в жировой ткани, а затем медленно выделяется в кровеносную систему. Из-за этого женщина не только быстрее пьянеет, а ещё и сохраняет нетрезвое состояние дольше, чем мужчина.

— Важно знать допустимое количество единиц алкоголя: мужчинам не следует употреблять в день более 3–4, а женщинам — более 2–3 единиц алкоголя. Для сведения: одна единица — это 30 мл 40-градусного напитка, 100 мл вина крепостью 12% или 330 мл пива крепостью 4%, — пояснил Александр Кузнецов.

Миф 5. Алкоголь лечит депрессию

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Бокал вина за ужином или шот крепкого напитка помогают расслабиться, но только на короткое время. Вероятно, алкоголь делает вас веселее и раскрепощённее, поэтому вам кажется, что негативные мысли отступают и нужно выпить ещё.

Для борьбы со стрессом, депрессией и плохим настроением алкоголь не подходит совсем — спиртное может только усугубить ситуацию и привести к зависимости. А вот спорт, общение, хобби, работа точно помогут справиться с депрессией.