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Свердловский губернатор ответил на вопрос врача о неполных выплатах

Он также заявил, что поручит усилить контроль в данном вопросе.

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Фото © Гавриил Григоров / ТАСС

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, отвечая на вопросы подписчиков в "Инстаграме", прокомментировал ситуацию, рассказанную врачом-рентгенологом Артёмовской ЦРБ, которому были не в полном размере перечислены стимулирующие выплаты за работу с пациентами, у которых подтверждён коронавирус.

Наши врачи и медицинский персонал в разных муниципалитетах, в разных больницах имеют неодинаковую нагрузку, связанную с коронавирусом. У кого-то пациенты начали появляться раньше, у кого-то по объективным причинам таких больных больше. Поэтому при расчёте выплат учитывается фактически отработанное за месяц время, — написал глава региона.

Куйвашев отметил, что до медучреждения, о котором говорил автор вопроса, коронавирус добрался "сравнительно недавно" — в конце апреля, и поэтому была получена надбавка только за одну "особую" неделю. Он также порекомендовал при возникновении любых вопросов касательно выплат медикам звонить на специальную горячую линию и заявил, что поручит региональному Министерству здравоохранения и профсоюзам внимательно контролировать вопросы, связанные с выплатами.

Ранее Лайф сообщал, что Минздрав призвал регионы не экономить на надбавках для врачей, борющихся с коронавирусом.

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