В Казахстане перестали требовать у авиапассажиров справки об отсутствии CoViD-19

Власти Казахстана отменили требование об обязательном тестировании на коронавирусную инфекцию, действовавшее в отношении потенциальных авиапассажиров. Об этом сообщает агентство "Казинформ".

Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов рассказал, что с первого по десятое мая в ходе проверок пассажиров, сотрудников вспомогательных служб аэропортов и экипажей воздушных судов не было зафиксировано больных CoViD-19. В связи с этим с 11 мая требование об обязательном прохождении ПЦР-анализа было упразднено.

Он добавил, что все остальные санитарно-карантинные требования остаются в силе. Так, путешественники по-прежнему должны будут соблюдать дистанцию и носить маски, а также проходить термометрию и заполнять соответствующие опросники перед полётом. Провожающих также пока не будут пускать в здание терминала.

При этом граждан "с повышенной температурой или с симптомами заболевания" (кашель, одышка, затруднённое дыхание) пускать в аэропорт не будут.

— Указанные авиапассажиры будут изолированы, — добавил Байгабулов.

Напомним, в связи с введением чрезвычайного режима из-за CoViD-19 власти страны приостановили почти все авиаперевозки пассажиров на внутренних и международных направлениях. В мае возобновились перелёты между несколькими крупными городами страны. До сегодняшнего дня все пассажиры обязаны были сдавать анализы на наличие коронавирусной инфекции перед полётами, справка была действительна в течение семи дней.