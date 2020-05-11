Один работник рыбзавода в Гане заразил более 500 коллег

В Гане один человек, больной коронавирусом, заразил 533 сотрудника рыбоперерабатывающего предприятия в портовом городе Теме. Об этом сообщил президент страны Нана Акуфо-Аддо.

— Важно подчеркнуть, что 533 новых случая из 921, зарегистрированного в период между прошлой средой и четвергом, являются рабочими фабрики по переработке рыбы, расположенной в Теме. Все пятьсот тридцать три человека были заражены одним человеком, — приводит слова главы государства офис президента.

Акуфо-Аддо продлил введённый в стране запрет на общественные мероприятия до конца мая, также будут закрыты образовательные учреждения. Президент призвал жителей продолжать соблюдать необходимую гигиену и социальное дистанцирование.

По последним данным, приведённым главой государства, всего в стране выявлено 4700 случаев заражения коронавирусом, 494 человека уже выздоровели и 22 скончались.