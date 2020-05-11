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В Москве от коронавируса выздоровело почти 18 тысяч человек

Число справившихся с болезнью продолжает быстро расти.

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Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

За последние сутки в Москве выздоровело 4032 пациента с диагностированной коронавирусной инфекцией, таким образом, общее число переборовших CoViD-19 в столице составило 17 822 человека. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 4032 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 17 822,приводит её слова оперштаб.

Вице-мэр отметила, что число справившихся с болезнью продолжает быстро увеличиваться.

Ранее биолог рассказала, из-за чего могут ошибаться тесты на коронавирус.

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