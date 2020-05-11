В Москве от коронавируса выздоровело почти 18 тысяч человек

За последние сутки в Москве выздоровело 4032 пациента с диагностированной коронавирусной инфекцией, таким образом, общее число переборовших CoViD-19 в столице составило 17 822 человека. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 4032 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 17 822, — приводит её слова оперштаб.

Вице-мэр отметила, что число справившихся с болезнью продолжает быстро увеличиваться.