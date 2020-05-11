Лайф публикует список погибших при пожаре в красногорском хосписе

Пожар в хосписе в подмосковном Красногорске унёс жизни девяти человек. Лайф публикует список погибших.

Птушкина Г.Ф., 69 лет Трофимов А.М., 83 года Сергеев С.П., 75 лет Соколов Б.Ф., 90 лет Разина Л.М., 84 года Антонова О.А., 81 год Кандаурова А.П., 85 лет Мурышкина Т.А., 66 лет Дикарева З.П., 85 лет

Из пострадавших удалось установить личности только двух людей: Тисанова З.И. 1926 года рождения и Бузина А.А. 1927 года рождения. Они находятся в тяжёлом состоянии. Диагностировано отравление продуктами горения и ожоги 1-й и 2-й степени.

Как нам сообщили в региональном Минздраве, в результате пожара в красногорскую городскую больницу № 1 поступило девять человек, из них шесть — в реанимацию в крайне тяжёлом и тяжёлом состоянии. Остальные трое в состоянии средней степени тяжести направлены в терапевтическое и кардиологическое отделения. Медпомощь оказывается в полном объёме.