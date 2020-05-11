Лайф публикует список погибших при пожаре в красногорском хосписе

Пожар в хосписе в подмосковном Красногорске унёс жизни девяти человек. Лайф публикует список погибших.
- Птушкина Г.Ф., 69 лет
- Трофимов А.М., 83 года
- Сергеев С.П., 75 лет
- Соколов Б.Ф., 90 лет
- Разина Л.М., 84 года
- Антонова О.А., 81 год
- Кандаурова А.П., 85 лет
- Мурышкина Т.А., 66 лет
- Дикарева З.П., 85 лет
Из пострадавших удалось установить личности только двух людей: Тисанова З.И. 1926 года рождения и Бузина А.А. 1927 года рождения. Они находятся в тяжёлом состоянии. Диагностировано отравление продуктами горения и ожоги 1-й и 2-й степени.
Как нам сообщили в региональном Минздраве, в результате пожара в красногорскую городскую больницу № 1 поступило девять человек, из них шесть — в реанимацию в крайне тяжёлом и тяжёлом состоянии. Остальные трое в состоянии средней степени тяжести направлены в терапевтическое и кардиологическое отделения. Медпомощь оказывается в полном объёме.
Напомним, пожар в хосписе произошёл сегодня ночью. По документам "пансионат для пожилых" был учреждён в частном доме, однако владелец заявил, что деятельность была организована законно и её осуществляла патронажная фирма, которая оказывала услуги по уходу за людьми преклонного возраста. Власти Красногорска начали поиск родственников жильцов сгоревшего хосписа.