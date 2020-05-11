Глава Подмосковья посетил пострадавших в пожаре постояльцев хосписа в Красногорске

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил больницу в Красногорске, куда доставили пострадавших в ночном пожаре в хосписе. Об этом он сообщил в Instagram.
— Пообщался с постояльцами хосписа в Красногорске, где ночью произошёл пожар. Мы обязательно поможем тем, кто оказался в сложной ситуации, — написал Воробьёв.
Он отметил, что ответственные министры и глава округа уже занимаются вопросом оказания необходимой помощи пострадавшим. Сейчас шесть человек находятся в реанимации, трое — в терапевтическом отделении. Воробьёв подчеркнул, что все виновные в трагедии будут наказаны.
В официальном Telegram-канале главы региона отмечается, что после посещения больницы губернатор выехал на место происшествия.
Напомним, пожар в хосписе произошёл сегодня ночью. По документам "пансионат для пожилых" был учреждён в частном доме, однако владелец заявил, что деятельность была организована законно и её осуществляла патронажная фирма, которая оказывала услуги по уходу за людьми преклонного возраста. Власти Красногорска начали поиск родственников жильцов сгоревшего хосписа.