Глава Подмосковья посетил пострадавших в пожаре постояльцев хосписа в Красногорске

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил больницу в Красногорске, куда доставили пострадавших в ночном пожаре в хосписе. Об этом он сообщил в Instagram.

— Пообщался с постояльцами хосписа в Красногорске, где ночью произошёл пожар. Мы обязательно поможем тем, кто оказался в сложной ситуации, — написал Воробьёв.

Он отметил, что ответственные министры и глава округа уже занимаются вопросом оказания необходимой помощи пострадавшим. Сейчас шесть человек находятся в реанимации, трое — в терапевтическом отделении. Воробьёв подчеркнул, что все виновные в трагедии будут наказаны.

В официальном Telegram-канале главы региона отмечается, что после посещения больницы губернатор выехал на место происшествия.