Путин выступит перед россиянами по поводу ситуации с CoViD-19

Президент РФ Владимир Путин во второй половине дня выступит с обращением к согражданам по поводу ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В заявлении уточняется, что лидер страны расскажет о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики.
Ранее сообщалось, что 11 мая российский лидер проведёт совещание, на котором будет обсуждена ситуация с распространением CoViD-19. В ходе мероприятия будет также рассмотрен вопрос о продлении нерабочих дней после 12 мая.
Напомним, сегодня Путин поручил правительству и рабочей группе Госсовета подготовить к 12 мая рекомендации по поэтапной отмене в регионах ограничительных мер из-за коронавируса.