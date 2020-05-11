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Путин выступит перед россиянами по поводу ситуации с CoViD-19

Сегодня у главы государства также запланировано совещание.

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Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

Президент РФ Владимир Путин во второй половине дня выступит с обращением к согражданам по поводу ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В заявлении уточняется, что лидер страны расскажет о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики.

Ранее сообщалось, что 11 мая российский лидер проведёт совещание, на котором будет обсуждена ситуация с распространением CoViD-19. В ходе мероприятия будет также рассмотрен вопрос о продлении нерабочих дней после 12 мая.

Напомним, сегодня Путин поручил правительству и рабочей группе Госсовета подготовить к 12 мая рекомендации по поэтапной отмене в регионах ограничительных мер из-за коронавируса.

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