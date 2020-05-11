СКР опубликовал кадры изнутри хосписа в Красногорске, где погибло 9 человек

Следственный комитет опубликовал в YouTube-канале кадры, сделанные внутри хосписа "Второй дом" в Красногорске, где сегодня ночью при пожаре погибли пенсионеры.

Снаружи здание хосписа выглядит внушительно, однако внутри всё совсем не так радужно. В одной небольшой комнате почти вплотную стоят три кровати, ещё две койки сфотографировали в каком-то помещении, больше напоминающем подвал.

Напомним, пожар в хосписе произошёл сегодня ночью. По предварительным данным, очаг возгорания находился в сауне на втором этаже дома. Согласно документам, "пансионат для пожилых" был учреждён в частном доме, однако владелец заявил, что деятельность была организована законно и её осуществляла патронажная фирма, которая оказывала услуги по уходу за людьми преклонного возраста.