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СКР опубликовал кадры изнутри хосписа в Красногорске, где погибло 9 человек

Также ведомство показало задержанного организатора учреждения.

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Следственный комитет опубликовал в YouTube-канале кадры, сделанные внутри хосписа "Второй дом" в Красногорске, где сегодня ночью при пожаре погибли пенсионеры.

Снаружи здание хосписа выглядит внушительно, однако внутри всё совсем не так радужно. В одной небольшой комнате почти вплотную стоят три кровати, ещё две койки сфотографировали в каком-то помещении, больше напоминающем подвал.

Напомним, пожар в хосписе произошёл сегодня ночью. По предварительным данным, очаг возгорания находился в сауне на втором этаже дома. Согласно документам, "пансионат для пожилых" был учреждён в частном доме, однако владелец заявил, что деятельность была организована законно и её осуществляла патронажная фирма, которая оказывала услуги по уходу за людьми преклонного возраста.

Ранее Лайф опубликовал список погибших.

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