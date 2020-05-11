Появилось видео допроса ставропольчанина, бросившего гранату во двор соседям

Следственное управление СКР по Ставропольскому краю опубликовало видео допроса местного жителя, который накануне кинул гранату во двор частного дома, в результате чего пострадало 12 человек.
В отношении 67-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом. Отмечается, что ранее задержанный был судим за незаконный оборот оружия и угрозу убийством. На кадрах видно, что ставропольчанин не отрицает своей вины.
Напомним, вечером 10 мая местный житель кинул гранату во двор частного дома, где находилась компания друзей. При этом предполагаемый виновник происшествия не пытался скрыться и в момент происшествия был пьян. Лайф публиковал видео с места событий.