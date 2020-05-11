Появилось видео допроса ставропольчанина, бросившего гранату во двор соседям

Следственное управление СКР по Ставропольскому краю опубликовало видео допроса местного жителя, который накануне кинул гранату во двор частного дома, в результате чего пострадало 12 человек.

В отношении 67-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом. Отмечается, что ранее задержанный был судим за незаконный оборот оружия и угрозу убийством. На кадрах видно, что ставропольчанин не отрицает своей вины.