Хозяин дома, где произошёл взрыв на вечеринке, рассказал, что не конфликтовал с кинувшим гранату соседом

У хозяина дома в Ставропольском крае не было конфликтов с соседом, который кинул в его двор гранату вечером 10 мая.

Как стало известно Лайфу, виновник произошедшего выпивал, после чего зачастую неадекватно себя вёл. Более того, он несколько раз пытался поджечь двухквартирный дом, где проживали он сам и его соседи.

По признанию владельца дома, с соседом они жили мирно, однако не общались сильно много. Вечером 10 мая он забежал во двор, кинул гранату и убежал. Правда, его почти сразу успел схватить один из гостей.