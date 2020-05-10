К жителям европейской России идёт аномальное похолодание

Уже во вторник жителей европейской части России ждёт сильное похолодание, столбики термометров опустятся на десять градусов. Об этом РИА "Новости" рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— В понедельник и вторник европейская территория будет находиться в восточной периферии, очень тёплые воздушные массы будут приходить к нам в понедельник. В понедельник температура около 20 градусов, а во вторник — до 25 градусов в центре европейской России. К вечеру вторника начнёт стремительно холодать. Температура понизится больше чем на десять градусов, — сообщил специалист.

По его словам, такая погода сохранится до выходных. Днём температура будет около плюс 10–13 градусов, а ночью 6–8 выше нуля. Также усилится ветер и есть вероятность грозы.

Вильфанд также добавил, что на Урале, в Тюменской области, на юге Западной Сибири, на юге Красноярского края, в Туве, Хакасии сохранится очень жаркая погода. Температура составит примерно 26–28 градусов, а в Омской области температура днём и вовсе может подниматься до 35 градусов.