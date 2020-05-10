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К жителям европейской России идёт аномальное похолодание

Такая погода может сохраниться до выходных.

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Уже во вторник жителей европейской части России ждёт сильное похолодание, столбики термометров опустятся на десять градусов. Об этом РИА "Новости" рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В понедельник и вторник европейская территория будет находиться в восточной периферии, очень тёплые воздушные массы будут приходить к нам в понедельник. В понедельник температура около 20 градусов, а во вторник — до 25 градусов в центре европейской России. К вечеру вторника начнёт стремительно холодать. Температура понизится больше чем на десять градусов, — сообщил специалист.

По его словам, такая погода сохранится до выходных. Днём температура будет около плюс 10–13 градусов, а ночью 6–8 выше нуля. Также усилится ветер и есть вероятность грозы.

Вильфанд также добавил, что на Урале, в Тюменской области, на юге Западной Сибири, на юге Красноярского края, в Туве, Хакасии сохранится очень жаркая погода. Температура составит примерно 26–28 градусов, а в Омской области температура днём и вовсе может подниматься до 35 градусов.

Синоптик отметил, что сохраняется высокая пожарная опасность в лесах на юге Красноярского края, на юге Западной Сибири и в Забайкалье.

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