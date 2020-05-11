На северо-востоке Китая повышен уровень угрозы коронавируса

Более 1800 человек проходят медицинское обследование на заражение коронавирусной инфекцией в северо-восточной китайской провинции Цзилинь, где недавно были выявлены новые случаи инфицирования и, как следствие, поднят уровень эпидемиологической опасности. Об этом заявил представитель местного комитета по делам гигиены и здравоохранения Фань Мин.

— В настоящее время проводится эпидемиологическое обследование и проверка 1808 человек, — цитирует его ТАСС.

При этом из них 276 граждан имели тесные контакты с 15 заразившимися, остальные имели вторичные контакты с инфицированными.

Напомним, в четверг, 7 мая, в провинции Цзилинь был зарегистрирован один случай заражения CoViD-19. Через два дня медики выявили ещё 11 заболевших коронавирусом, 10 мая — ещё трёх больных. Сегодня там обнаружили ещё два случая инфицирования.

В связи с этим в провинции Цзилинь скорректировали уровень эпидемиологической опасности и повысили его с низкого до среднего.