Губернатор Ленобласти переболел коронавирусом

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что переболел коронавирусом. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "ЛенТВ24".

Глава региона честно признался, что избегал этой темы и "ещё вчера" не ответил бы на вопрос о болезни. Дрозденко отметил, что после того, как у нескольких сотрудников местной администрации диагностировали коронавирус, был настороже и, почувствовав себя хуже, обратился за помощью к специалистам. Результаты анализов на CoViD-19 дали положительный результат, но от госпитализации губернатор отказался, продолжая работать в удалённом формате.

На пятый день медики сообщили, что Дрозденко удалось "всё пройти без осложнений на лёгкие", в течение двух недель глава области пережил другие симптомы заболевания. Неделю назад после 14-дневного карантина губернатор вернулся к работе и в День Победы побывал в Гатчине.