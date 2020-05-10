Кабмин выделил бизнесу более 80 миллиардов рублей

Правительство РФ выделило 81,18 миллиарда рублей из резервного фонда на субсидии для среднего и малого бизнеса из отраслей, которые сильнее всего пострадали от пандемии коронавируса. Документ опубликован на сайте кабмина.

В апреле в силу вступили два пакета решений для помощи россиянам в условиях пандемии. Первый предусматривал поддержку социально незащищённых граждан и малых, средних и микропредприятий, а второй, в частности, — кредитную поддержку системообразующих предприятий. Позже правительство подготовило третий пакет мер.