В ДНР заявили о минировании украинскими силовиками участка вдоль дороги в Донбассе

Представитель Народной милиции ДНР сообщил, что украинские силовики установили противотанковые мины вдоль дороги в посёлках Лебединское и Широкино в Донбассе, которые подконтрольны Киеву.

— Боевики 10-й бригады установили 87 противотанковых мин вдоль дороги общего пользования и в близлежащих к ней сельскохозяйственных полях, что подвергает смертельной опасности мирное население и сотрудников миссии ОБСЕ, — цитирует РИА "Новости" представителя Народной милиции.