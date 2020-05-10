В Вологодской области семь населённых пунктов оказались отрезаны из-за паводка

В Вологодской области сильные осадки спровоцировали паводки, в зоне подтопления находится 292 человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

— Отрезанными остаются семь населённых пунктов, по одному — в Усть-Кубинском, Сокольском и Харовском районе и четыре — в Вытегорском районе, — уточнили в ведомстве.

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Из-за паводка остаются подтопленными три жилых дома в городе Харовске, 58 придомовых территорий, два моста в Сокольском и Вытегорском районах, а также три участка автомобильных дорог. Больше всего домов в зоне затопления зафиксировано в Верховажье (34), Вожегодском (3), Харовском (5) и Усть-Кубинском (16) районах.