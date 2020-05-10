В ДТП в Петербурге погибли задержанный за похищение человека и полицейский

В Санкт-Петербурге на трассе М11 "Нева" недалеко от КАД автомобиль Приморского РУВД наехал на ограждение и перевернулся. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

В результате аварии погибли 29-летний сотрудник полиции и 51-летний задержанный, которого подозревают в хищении человека, ещё двое пострадали.

По данным СМИ, вчера, 9 мая, в полицию поступил сигнал о похищении: жителя Санкт-Петербурга затолкали в машину двое мужчин и увезли в неизвестном направлении. По камерам удалось отследить марку и номер автомобиля, и уже вечером её засекли на подъезде к Новгороду. Местные правоохранители задержали злоумышленников, а ночью за ними приехали полицейские из Петербурга.