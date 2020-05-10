Жителя Петербурга ранили ножом в автобусе, когда он заступился за кондуктора

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который в городском автобусе ранил ножом заступившегося за кондуктора пассажира. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу и области.

Сообщается, что инцидент произошёл вечером 9 мая на проспекте Просвещения. Петербуржец отказался оплачивать проезд в автобусе, и началась словесная перепалка с кондуктором. За женщину вступился пассажир, которого нарушитель ударил в шею складным ножом. Пострадавшего госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

На месте происшествия правоохранители задержали 38-летнего безработного мужчину. По факту произошедшего возбуждено дело о хулиганстве.