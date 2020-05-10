Момент смертельного ДТП на перекрёстке в Петербурге попал на видео

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом столкновения двух автомобилей на пересечении улиц Просвещения и Есенина в Санкт-Петербурге.

На кадрах видно, как одна из машин медленно пересекает перекрёсток, где внезапно в неё на скорости врезается белый автомобиль. Удар приходится на заднюю часть, и авто несколько раз поворачивается на месте.