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Момент смертельного ДТП на перекрёстке в Петербурге попал на видео

Ранее сообщалось, что в результате аварии погиб человек.

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Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом столкновения двух автомобилей на пересечении улиц Просвещения и Есенина в Санкт-Петербурге.

На кадрах видно, как одна из машин медленно пересекает перекрёсток, где внезапно в неё на скорости врезается белый автомобиль. Удар приходится на заднюю часть, и авто несколько раз поворачивается на месте.

Ранее появилась информация, что в результате аварии погиб один человек. Сообщалось, что в ДТП участвовало по меньшей мере три авто. СМИ писали, что за рулём одной из машин находился пьяный водитель, который сразу после инцидента попросил закурить.

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