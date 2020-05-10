"Союзмультфильм" представил первую 3D-корометражку

"Союзмультфильм" выпустил первую мультипликационную картину в 3D-формате "Хомячок Фрош: Друзья в поисках клада".

— Приключенческая короткометражка создана по одноимённой детской книге из популярной серии о хомячке Фроше российской писательницы Елены Никитиной. 13-минутный мультфильм будет интересен детям в возрасте от 4 до 12 лет, — говорится в сообщении на сайте студии.

Стоит отметить, что это первый 3D-релиз "Союзмультфильма". Тщательно проработанные персонажи и фоны по уровню исполнения соответствуют высокотехнологичным мультфильмам. Авторы при создании старались максимально сохранить все элементы первоисточника, в частности манеру общения персонажей и общую атмосферу повествования.

Мультипликационная картина транслировалась на канале "Мульт".