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"Союзмультфильм" представил первую 3D-корометражку

История рассказывает о хомячке Фроше и его друзьях.

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Фото © "ВКонтакте" / Союзмультфильм

"Союзмультфильм" выпустил первую мультипликационную картину в 3D-формате "Хомячок Фрош: Друзья в поисках клада".

Приключенческая короткометражка создана по одноимённой детской книге из популярной серии о хомячке Фроше российской писательницы Елены Никитиной. 13-минутный мультфильм будет интересен детям в возрасте от 4 до 12 лет, — говорится в сообщении на сайте студии.

Стоит отметить, что это первый 3D-релиз "Союзмультфильма". Тщательно проработанные персонажи и фоны по уровню исполнения соответствуют высокотехнологичным мультфильмам. Авторы при создании старались максимально сохранить все элементы первоисточника, в частности манеру общения персонажей и общую атмосферу повествования.

Мультипликационная картина транслировалась на канале "Мульт".

Ранее Лайф рассказывал, что японские аниматоры создали первый 3D-мультфильм про Чебурашку.

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