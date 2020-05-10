В МВД отказались ужесточать наказание за побои

Министерство внутренних дел РФ не будет ужесточать административную ответственность по статье "Побои", так как считает данный шаг нецелесообразным. Об этом рассказали представители ведомства.

В пресс-службе МВД напомнили, что ранее вместе с Минюстом РФ обсуждали вопрос об ужесточении наказания и возможном введении административного ареста вместо действующего штрафа.

— Такие изменения признаны нецелесообразными, поскольку усматривается несоразмерность административной ответственности и уголовной, — цитирует сообщение ТАСС.

При этом в ведомстве заявили, что считают оправданной декриминализацию побоев, так как эта мера позволила выявлять подобные инциденты и пресекать совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

В соответствии со статьёй "Побои" Кодекса РФ об административных правонарушениях, распускание рук чревато штрафом от пяти до 30 тысяч рублей либо административным арестом продолжительностью до 15 суток, либо обязательными работами на срок до 120 часов.

Статья Уголовного кодекса РФ "Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию" в свою очередь предусматривает среди других возможных вариантов наказания штраф в размере до 40 тысяч рублей.