Москалькова заявила о двукратном росте числа случаев домашнего насилия на самоизоляции

Она отмечает, что схожая ситуация наблюдается во многих странах, где приняты подобные меры борьбы с пандемией.

С начала вспышки коронавирусной инфекции количество обращений о домашнем насилии увеличилось более чем в два раза. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

— По данным НКО, в период с 10 апреля количество жертв насилия и случаев насилия в семье увеличилось в 2,5 раза. Так, по этим данным, если в марте таких сообщений было 6054, то в апреле таких сообщений поступило более 13 тысяч, — сказала она.

При этом Москалькова отметила, что в период пандемии резкий рост звонков на горячую линию зафиксирован также во Франции (30%) и Китае (25%). В России обращения по телефонам помощи не носят массового характера, хотя периодически звонки с жалобами на домашнее насилие поступают и в аппарат уполномоченного. По её словам, это может быть связано со страхом жертвы снова подвергнуться насилию из-за обращения за помощью.

— Мы проводим мониторинг СМИ по этой теме, и картина достаточно неоптимистична, — заключила Москалькова.