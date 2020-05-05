Москалькова призвала разрешить жертвам домашнего насилия передвигаться без пропуска

Ранее сообщалось, что с начала вспышки коронавирусной инфекции количество обращений о домашнем насилии увеличилось более чем в два раза.

Жертвы домашнего насилия должны иметь возможность покинуть дом и обратиться за помощью в кризисные центры и органы внутренних дел без специального пропуска, действующего во время самоизоляции. Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она рассказала, что женщины часто сообщают о том, что не могут своевременно подать заявление в органы внутренних дел из-за временных ограничений, введённых на фоне пандемии.

— Они также не могут воспользоваться местами-убежищами, и в этой ситуации, мне кажется, очень важно предоставить возможность женщинам посещать центры спасения жертв насилия и не считать это нарушением изоляции, если они вынуждены в такой ситуации покинуть свой дом без специального разрешения, — цитирует омбудсмена РИА "Новости".