МВД: Полиции хватает сил и средств для обеспечения порядка на улицах страны

Полиция располагает силами и всеми необходимыми средствами для поддержания порядка на улицах страны. С таким заявлением выступил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД РФ Юрий Валяев.
Он уточнил, что на фоне введённых из-за коронавируса ограничительных мер было решено увеличить число правоохранителей в общественных местах.
Валяев отметил, что пандемия внесла коррективы в работу полицейских. В частности, изменился график работы некоторых подразделений, а служебные командировки максимально сократили. Некоторые запланированные мероприятия пришлось и вовсе отменить.
Несмотря на это, все основные функции министерства выполняются бесперебойно.
— Все изменения в режиме несения службы организуются таким образом, чтобы не допустить снижения уровня защиты прав и свобод граждан от преступных посягательств, — приводит его слова РИА "Новости".
При контакте полицейских с заражёнными коронавирусом гражданами их помещают на двухнедельный карантин и в кратчайшие сроки берут анализы.
Если вдруг сотрудники правоохранительных органов замечают у себя симптомы заболевания, для оформления больничного листа им достаточно позвонить в ведомственную поликлинику или медсанчасть.
Ранее сообщалось, что число подтверждённых случаев коронавируса в России превысило 220 тысяч.