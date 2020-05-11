МВД: Полиции хватает сил и средств для обеспечения порядка на улицах страны

Полиция располагает силами и всеми необходимыми средствами для поддержания порядка на улицах страны. С таким заявлением выступил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД РФ Юрий Валяев.

Он уточнил, что на фоне введённых из-за коронавируса ограничительных мер было решено увеличить число правоохранителей в общественных местах.

Валяев отметил, что пандемия внесла коррективы в работу полицейских. В частности, изменился график работы некоторых подразделений, а служебные командировки максимально сократили. Некоторые запланированные мероприятия пришлось и вовсе отменить.

Несмотря на это, все основные функции министерства выполняются бесперебойно.

— Все изменения в режиме несения службы организуются таким образом, чтобы не допустить снижения уровня защиты прав и свобод граждан от преступных посягательств, — приводит его слова РИА "Новости".

При контакте полицейских с заражёнными коронавирусом гражданами их помещают на двухнедельный карантин и в кратчайшие сроки берут анализы.

Если вдруг сотрудники правоохранительных органов замечают у себя симптомы заболевания, для оформления больничного листа им достаточно позвонить в ведомственную поликлинику или медсанчасть.